Имя Героя Советского Союза Александра Никитина присвоили самолету в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имя "Александр Никитин" в честь авиамоториста тюменского аэропорта Плеханово, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза присвоили самолету "ЮТэйр" с регистрационным номером RA-73063 в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба компании Utair.

| Фото: Пресс-служба авиакомпании Utair | Фото: Пресс-служба авиакомпании Utair

Александр Никитин родился 23 февраля 1914 года в Красноярском крае. Окончил неполную среднюю школу и школу фабрично-заводского обучения, учился в Новокузнецком аэроклубе, затем — в Иркутской школе авиационных техников, которую окончил в 1936 году. Он начал работу авиамотористом двигателя М-11 гидросамолета Ш-2 в аэропорту "Плеханово" тюменской авиагруппы Обского отдельного отряда ГВФ.

В декабре 1939 года его призвали в Красную Армию. В свой первый бой вступил 22 июня 1941 года под Брестом. В 1942 году после прохождения подготовки в Сталинградском танковом училище его направили на фронт командиром танка Т-34.

17 апреля 1945 года в боях под Брно в Чехословакии в составе 6-ой гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта при форсировании реки Свратки танк Александра Никитина первым ворвался в расположение противника, уничтожив одну бронированную машину, 10 артиллеристских орудий, 40 вражеских солдат и офицеров. Танк героя был поражен огнем и обездвижен. Раненый командир подбил еще одну боевую машину и два орудия противника. Когда закончились снаряды, он вместе с экипажем вступил в рукопашную схватку, ликвидировав 20 вражеских бойцов. В этом бою Александр Никитин погиб.

Звание Героя Советского Союза посмертно присвоили Александру Никитину за отвагу и геройство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне в 1946 году.