В селе Успенка остановили распространение огня

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Продвижение огня в селе Успенка остановлено. По предварительным данным пожар повредил 18 строений, в том числе 8 жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что находиться в Успенке все равно опасно - очень сильное задымление, тяжело дышать.

"В 19 часов в селе был введен режим ЧС - всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения. Пообщался с местными жителями, которые остались караулить свои дома. Они рассказали, что огонь пришел в населенный пункт из леса и молниеносно распространился по улице", - написал глава региона.

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Огнеборцы продолжают работать на месте ЧП.

"Завтра встречусь с жителями, чьи дома пострадали из-за пожара. Оценим размер ущерба. Окажем необходимую поддержку", - сказал Александр Моор.

Из соцучреждений в Успенке эвакуировали 360 человек. По данным департамента социального развития Тюменской области, из отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания эвакуировано 36 человек, из детского психоневрологического дома-интерната - 324. Кроме "Красной гвоздики", детей разместили в двух лагерях - "Энергетике" и "Дружба-Ямал".

Престарелых из отделения временного проживания разместили в учреждениях соцобслуживания, либо их забрали родственники.

По уточненным данным МЧС по Тюменской области, пожар локализован на площади 3900 кв.м.

Видео информационного центра правительства Тюменской области