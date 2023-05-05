В село Успенка направили резервные источники электроснабжения для наполнения пожарных автомобилей водой

Россети Тюмень Россети Тюмень

Энергетики "Россети Тюмень" ограничили подачу электричества в село Успенка, чтобы обеспечить безопасное тушение пожара сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба компании.

"По просьбе администрации Тюменского района ограничили подачу электричества в село Успенка, чтобы обеспечить безопасное тушение пожара сотрудниками МЧС", - отмечено в сообщении.

В село направили резервные источники электроснабжения для подачи электричества на водонапорные башни, которые используются для наполнения пожарных автомобилей водой, и в пункт временного размещения эвакуированных жителей села Успенка.

На месте пожара работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. В целом - более 120 человек и более 50 единиц техники. МЧС России дополнительно направило аэромобильную группировку из 50 человек и 4 единиц техники.