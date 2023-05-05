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Дополнительные силы МЧС направили для тушения пожара в село Успенка

Происшествия, 21:54 04 мая 2023

МЧС России

МЧС России дополнительно направило аэромобильную группировку из 50 человек 4 единиц техники для тушения пожара в село Успенка. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек, отмечает пресс-служба ведомства.

"Верховой лесной пожар сильными порывами ветра перекинулся на 13 жилых домов. В превентивных целях было эвакуировано 79 человек, из дома престарелых "Милосердие" эвакуировано 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психо-неврологического диспансера", - отмечено в сообщении.

На месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. В целом - более 120 человек и более 50 единиц техники.

Телефон горячей линии для обращений граждан: 8 (3452) 590-290.

Видео МЧС России

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# МЧС , пожар , Успенка

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