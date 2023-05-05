В селе Успенка из-за пожара эвакуируют дом престарелых и детский психдиспансер

| Фото: Фёдор Новопашин, житель с. Успенка | Фото: Фёдор Новопашин, житель с. Успенка

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и Успенский детский психо-неврологический интернат в с. Успенка Тюменского района эвакуировали из-за пожара. В результате развития серьезного природного пожара в районе населенного пункта произошло возгорание жилых домов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С эвакуацией помогают волонтеры регионального отделения "Молодой гвардии". В первую очередь — постояльцев Успенского детского психдиспансера. Всего их 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Часть жителей села также эвакуировали. Их разместят в пункте временного размещения в микрорайоне Молодежный.

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

"Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации”, - сказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Отметим, три наряда ДПС оказывают помощь в проезде для специальной техники, в случае необходимости сопровождают ее, закрывают проезд для гражданских автомобилей, регулируют движение.

Видео ГИБДД Тюменской области

Добавим, на месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. В целом - более 120 человек и более 50 единиц техники.

Телефон горячей линии для обращений граждан: 8 (3452) 590-290.

Видео МЧС России