В селе Успенка из-за пожара эвакуируют дом престарелых и детский психдиспансер
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и Успенский детский психо-неврологический интернат в с. Успенка Тюменского района эвакуировали из-за пожара. В результате развития серьезного природного пожара в районе населенного пункта произошло возгорание жилых домов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
С эвакуацией помогают волонтеры регионального отделения "Молодой гвардии". В первую очередь — постояльцев Успенского детского психдиспансера. Всего их 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Часть жителей села также эвакуировали. Их разместят в пункте временного размещения в микрорайоне Молодежный.
"Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации”, - сказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
Отметим, три наряда ДПС оказывают помощь в проезде для специальной техники, в случае необходимости сопровождают ее, закрывают проезд для гражданских автомобилей, регулируют движение.
Видео ГИБДД Тюменской области
Добавим, на месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. В целом - более 120 человек и более 50 единиц техники.
Телефон горячей линии для обращений граждан: 8 (3452) 590-290.
Видео МЧС России