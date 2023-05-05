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Эвакуированных из села Тюменского района из-за пожара размещают в ПВР

Общество, 22:49 04 мая 2023

фото Telegram-канал главыТюменского района

Пункт временного размещения граждан развернут в Ушаковской школе, микрорайон Молодежный, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

"Сюда доставляют людей из Успенки, где сейчас продолжается эвакуация жителей из-за угрозы дальнейшего распространения огня. Сейчас размещено 15 человек", - написала она в своем Telegram-канале.

Для людей подготовлены спальные места, дежурит медработник, организовано питание.

По всем вопросам эвакуации можно обращаться по телефону 8 (3452) 689-444.

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# пожар , Светлана Иванова , эвакуация

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