Эвакуированных из села Тюменского района из-за пожара размещают в ПВР

фото Telegram-канал главыТюменского района фото Telegram-канал главыТюменского района

Пункт временного размещения граждан развернут в Ушаковской школе, микрорайон Молодежный, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

"Сюда доставляют людей из Успенки, где сейчас продолжается эвакуация жителей из-за угрозы дальнейшего распространения огня. Сейчас размещено 15 человек", - написала она в своем Telegram-канале.

Для людей подготовлены спальные места, дежурит медработник, организовано питание.

По всем вопросам эвакуации можно обращаться по телефону 8 (3452) 689-444.