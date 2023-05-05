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МЧС: в селе Успенка продолжают тушить пожар, погибших и пострадавших нет

Происшествия, 23:02 04 мая 2023

Главного управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Главного управления МЧС России по Тюменской области

В с. Успенка продолжается тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара. Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

"Пожарно-спасательные подразделения осуществляют защиту жилых домов и хозяйственных построек. Работа пожарных осложняется сильным порывистым ветром. К тушению пожара привлечено более 200 человек и 50 единиц техники", - сказал он.

Видео Главного управления МЧС России по Тюменской области

Телефон горячей линии для обращений граждан : 8 (3452) 590-290. По вопросам эвакуации можно обращаться по телефону 8 (3452) 689-444.

Видео Главного управления МЧС России по Тюменской области

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# МЧС , пожар , Успенка

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