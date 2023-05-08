Песни Победы смогут послушать тюменцы на теплоходе 9 Мая

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тематические программы для детей и взрослых, приуроченные ко Дню Победы, пройдут на теплоходах в Тюмени 8 и 9 мая.

Расписание размещено в соцсетях Тюменской судоходной компании. 8 и 9 мая на детских прогулках гостей сопроводит солдат Иван Бровкин. Выбор на него пал неслучайно, отметила заместитель директора по связям с общественностью предприятия Ольга Лузина.

"9 Мая - очень дорогой и великий праздник для всего русского народа. Наши дети должны знать, что герои - это не мистические личности, созданные голливудскими историями. Ими могут быть простые люди: сосед по площадке, дедушка или бабушка друга и просто любой человек, в сердце которого живет любовь к своим родным, земле, народу и Родине", — сказала она.

Вечером в 21 час 30 минут состоится специальный рейс, которому дали название "Салют". Но поскольку живого салюта не будет, на теплоходе в праздничный день будет музыкальная программа "Песни Великой Победы!".

Инна Пахомова