Тюменские "моржи" устроили акцию "Бессмертный полк" в воздухе, воде и на суше

центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень"

Команда из 15 "моржей" - участники центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" - с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны прыгнули с парашютами с АН-2 на аэродроме в Ялуторовске 6 мая. С флагами РФ, Тюменской области, копией знамени Победы пропыли дистанцию в ледяной воде местного водоема. Затем встали в колонну Бессмертного полка.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков.

"Мы тренировались у инструкторов ДОСААФ, это не первый наш опыт прыжков с парашютом. Делали это уже 23 февраля 2023 года. Приземлялись двумя группами. В этом году в силу ограничений мы решили провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Уверен, эта акция будет жить, несмотря ни на что. Память о наших воинах, подаривших нам мир, победу над фашизмом будет жить в веках", - уверен он.

Всего в колонну Бессмертного полка с портретами Солдат Победы выстроились и прошли около 300 метров 25 тюменских спортсменов. Возраст участников от 10 до 62 лет. Они в очередной раз вспомнили боевой путь своих предков. Андрей Агарков рассказал о своем дедушке Филимоне Фатеевиче Плесовских.

"Он родился в 1912 году, участвовал еще в Финской войне. Во время Великой Отечественной войны попал на Сталинградский фронт. Был тяжело ранен в живот и эта рана не зажила до самой его смерти, в 1982 году его не стало. Но мы его помним, передаем информацию детям, внукам", - сказал Андрей Агарков.

Сын Андрея – Арсений в семь лет с портретом деда-ветерана участвовал в Черноморской эстафете в октябре 2020 года.

8 мая "моржи" центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" с портретами родственников-фронтовиков устроят заплыв по Туре. Их можно будет увидеть на набережной в районе Конторы пароходства около 13 часов.

Анжела Лебедева