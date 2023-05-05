Личные вещи бойцов Великой Отечественной представят на выставке в Ишиме

| Фото: предоставлены Константином Ивановым | Фото: предоставлены Константином Ивановым

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Очки, мундштуки, подписную ложку, эмалированную кружку, всего 29 предметов, представят на временной выставке 9 мая в Фестивальном парке Ишима. Все личные вещи бойцов Великой Отечественной войны нашли поисковики города-побратима Суровикино и направили в Ишим ко Дню Победы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Константин Иванов.

| Фото: предоставлены Константином Ивановым | Фото: предоставлены Константином Ивановым

Он пояснил, что отличительная особенность новых экспонатов - их индивидуальность. К примеру, поисковики Кауркины из отряда "Донской рубеж" Дмитрий и его сын 22-летний Артём выслали посылку с пятью мундштуками. Бойцы изготавливали их в минуты затишья из имеющихся материалов: эбонита, оргстекла, древесины. Два мундштука украшены похожими рисунками из сочетания косых линий и точек.

| Фото: предоставлены Константином Ивановым | Фото: предоставлены Константином Ивановым

Один мундштук подписной, причем он несет на себе ряд подписей: Сеня, Коска, Лиза – с восклицательным знаком, Сага, Голобородка и так далее. Вероятно, боец в свободное время украшал свой мундштук именами близких.

"Может быть, ему нравилась девушка, имя которой он вырезал на мундштуке. И вспоминая свою Елизавету, мужчина выделил ее имя восклицательным знаком", - высказал догадку Константин Иванов.

Также пришла подписная ложка с инициалами БНЯ, определить, кто владел прибором, конечно, уже невозможно. Можно только предполагать. Ложка украшена рисунком в виде ветви с листьями, внутри которых и вписаны начальные буквы фамилии, имени и отчества воина.

| Фото: предоставлены Константином Ивановым | Фото: предоставлены Константином Ивановым

Кроме того, есть румынская монета, найденная в кошельке советского бойца. Наверное, он был коллекционером и выменял ее при случае, преположил эксперт.

Также фонды Ишимского музейного комплекса пополнил кусочек разбившегося немецкого самолета. Его уникальность в том, что часть уничтоженной техники использовали бойцы в степи при постройке блиндажа в качестве перекрытия. А в Ишим отправили небольшой фрагмент вражеской машины.

Прислали поисковики и классический советский игольчатый штык, он истлел, но сохранил свою форму и размеры. А также гильзу от противотанкового ружья калибром 14,5 мм, латунную гильзу от дивизионного орудия УСВ 1942 года выпуска, это указано на клейме. Ещё – 20-мм гильзу от советского легкого танка Т-60. Именно такие в составе танковой бригады, как и средние Т-34, и тяжелые КВ – поддерживали 229 стрелковую дивизию сибиряков, когда она контратаковала немцев.

| Фото: предоставлены Константином Ивановым | Фото: предоставлены Константином Ивановым

В числе экспонатов пробитая осколком советская зеленая эмалированная кружка, масленка от немецкого маузера, простой карандаш, который до сих пор пишет. По словам поисковика Артёма Кауркина, почти при каждом поднятом бойце обнаруживаются письменные принадлежности – всем хотелось написать весточку домой своим близким.

На экспозиции посетители увидят также советский круглый котелок, разорванный осколком, у которого сохранилась ручка. Расчёску, часть корпуса от реактивного снаряда "Катюши", полуистлевший коробок со спичками и другие неповторимые вещи.

Одними из ценных экспонатов стали очки, найденные при бойце, останки которого были торжественно захоронены на высоте 117 на Калиновой горе в окрестностях Суровикино.

| Фото: предоставлены Константином Ивановым | Фото: предоставлены Константином Ивановым

По словам Константина Иванова, личности многих из найденных военнослужащих установить не удаётся. Но суровикинские поисковики рассказывают, что в 229 дивизии наибольшее количество подписанных смертных медальонов. Константин Иванов связывает это с обязательностью командира формирования Фёдора Сажина.

Так, в 2022 году был найден и возвращен на родину сержант Дмитрий Цуканов, останки которого упокоили на семейном захоронении Червишевского кладбища в Тюмени.

Дмитрий был самым старшим из шести братьев, ушел на фронт и после пропал без вести. Мать ждала возвращения своего сына сорок лет и, спустя десятилетия, боец вернулся к своей семье.

Личные вещи красноармейца: кокарду, перочинный нож с надписью "Ц. Митя" и солдатский медальон с заполненным вкладышем передали родному брата Дмитрия – 83-летнему Николаю.

Константин Иванов поделился хорошей новостью из города-побратима Суровикино. Поисковик Артём Кауркин создал и зарегистрировал собственный поисковый отряд "Искра". Студенты проводят поисковые работы у Волгограда, в апреле подняли советских бойцов, которых торжественно захоронят 9 мая.

Инна Кондрашкина