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Тюменцы поставят рекорд по отжиманиям в честь Дня Победы

Спорт, 18:38 05 мая 2023

пресс-служба департамента спорта Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента спорта Тюменской области

Жители и гости Тюмени присоединятся к акции "Рекорд Победы", посвященной Дню Победы. Мероприятие пройдет 8 мая на воркаут-площадке возле мультицентра "Контора пароходства", сообщает пресс-служба департамента спорта Тюменской области.

Лидер движения Street Workout в Тюмени Сергей Мехнин предлагает поставить рекорд - отжаться 28 тыс. 490 раз. Именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года.

Принять участие в акции может любой желающий. Начало в 12 часов.

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# 9 мая , День Победы , отжимание

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