На фасадах вокзалов в Тюмени и Ишиме появились портреты участников Великой Отечественной войны

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

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350 фотографий участников Великой Отечественной войны, напечатанных на 12 полотнах высотой 10 м, разместили на фасадах железнодорожных вокзалов в Тюмени и Ишиме. Полотнища с историческими фото стали альтернативой колоннам "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Железнодорожники организовали акцию, чтобы каждый современник мог сохранить и передать личную память об участниках героических событий. Коллективный портрет объединил участников боев, в том числе работников Свердловской железной дороги, которые приближали Победу. Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с фронта. В Ишиме "народный мемориал" объединил портреты 150 фронтовиков. Также к акции присоединились вокзалы Екатеринбурга и Перми.

Добавим, проект "Вокзал Памяти" Свердловская магистраль реализует с 2020 года. Железнодорожники предложили всем, чьи родственники уходили на войну из Свердловска, Перми, Тюмени и Ишима, стать соавторами проекта и вместе собрать из фотографий мемориал "коллективной памяти". В итоге было собрано свыше 1,5 тыс. историй и биографий фронтовиков, все они сохранены на сайте проекта ВокзалПамяти.рф.