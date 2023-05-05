Тоболяки споют песни о Победе на праздничных концертах на Красной площади

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Исполнить песни о Победе смогут тоболяки на концертных программах "Весна. Май. Победа" и "Споемте, друзья", которые стартуют в День Победы, 9 мая, на Красной площади.

"Весна. Май. Победа" — это традиционный большой яркий концерт. В нем участвуют лучшие артисты города. В основном, это сотрудники Центра искусств и культуры Тобольска", — рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Дарья Аширова.

Событие стартует в 13 часов 15 минут. На главной сцене у кремля выступят вокальные ансамбли "Юнис" и "Контрасты", Олег Янковский, Светлана Таланцева, хореографический коллектив "Радость" и другие артисты, которые полюбились публике города. Прозвучат песни военных лет: "Катюша", "День Победы", "Смуглянка".

Караоке-программа "Споемте, друзья" пройдет на главной сцене. Она откроется в 17 часов 30 минут. На экране будут высвечиваться строки песен о победе в Великой Отечественной войне. Горожане смогут спеть вместе с артистами. "Тоболяки обожают эту программу. Любят приходить компаниями и радоваться празднику", — заключила Дарья Аширова.

С программой празднования Дня Победы в Тобольске можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова