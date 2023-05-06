Тюменские мотоциклисты открыли сезон с возложения цветов на площади Памяти

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменские мотоциклисты открыли сезон с возложения алых гвоздик к монументу на площади Памяти 6 мая. Глава города Руслан Кухарук отметил, что старт мотосезона – еще одно событие, которое объединяет поколения.

"Представители мотосообщества вместе с ветеранами вносят вклад в сохранение исторической памяти о подвиге нашего народа. День Победы мы празднуем по-особенному, говорим слова благодарности и героям сегодняшнего дня", - подчеркнул Кухарук.

Один их организаторов открытия мотосезона Вячеслав "Француз" Титов приехал на площадь у технопарка на трофейном мотоцикле BMW 1938 года выпуска, на который закрепил красное знамя с серпом и молотом. "Техника "погибла" – была подорвана под Ленинградом. Его откопали, отреставрировали. Были подобраны запчасти. Своим ходом сюда приехал, надеюсь, своим отсюда уеду", – сказал он.

Открытие этого мотосезона приурочили ко Дню Победы. На сцене звучали песни, посвященные фронтовикам, событиям Великой Отечественной войны.

"Патриотизм сейчас на подъеме, и байкеры не стоят в стороне. Они поддерживают это, сами являются патриотами. Было принято решение, что мы вместе с владельцами ретро автомобилей устроим пробег, посвященный Дню Победы", – добавил Вячеслав.

В открытии сезона в Тюмени приняли участие десятки мотоциклистов из Екатеринбурга, Тобольска, Нижневартовска. На мотоциклах есть флаги 368-й Краснознаменной дивизии, которая сформировалась в Тюмени и защищала Ленинград на Карельском фронте.

Также мотоциклисты приехали на площадь с флагами с буквами Z и V. Вячеслав Титов сказал, что среди байкеров города есть участники СВО. "Мы такие же люди как и все остальные граждане. Ничего нам не чуждо. Мы также переживает за ситуацию, за русских людей, которых ущемляют. Байкерское сообщество собирает гуманитарную помощь, средства на покупку прицелов, тепловизоров", – говорит мотоциклист.

В поддержку военнослужащих на открытии мотосезона провели благотворительную ярмарку участницы общественного добровольческого движения "Тюмень. Шьем и вяжем для наших". Все средства от продажи вещей направят на приобретение материалов, средств гигиены, обуви в зависимости от заявок военнослужащих. Тюменки также шьют различные изделия для военного госпиталя в Санкт-Петербурге.

После основного торжества на площади Памяти колонна байкеров и участников автопробега "Нам дороги эти позабыть нельзя" отправилась по улицам Тюмени.

Инна Пахомова