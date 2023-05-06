Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя" прошел в Тюмени в двадцатый раз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя" в 20 раз прошел в Тюмени 6 мая. Событие приурочено к празднованию Дня Победы.

Каждый год событие посвящали ветеранам Великой Отечественной войны, в 2023 году сюда включили ветеранов локальных войн и участников специальной военной операции. По традиции старт дали в сквере Пограничников. Начальная точка маршрута остается неизменной уже многие годы.

"Таким образом мы обозначили, что Великая Отечественная война началась с границы. Объехали девять памятников, монументов по всему городу. Люди очень радостно встречали нас, автомобилисты сигналили. Акцию завершаем также по традиции в сквере Комсомольский, потому что на войну шли комсомольцы. Здесь очень много семей, детей", – сказал директор детско-юношеского центра "Град", подполковник запаса Эдвард Гиносян.

Всего для участия в пробеге задействовали 40 машин – владельцы ретроавтомобилей из клуба "Ретро-классика" также не остались в стороне. Отметим, утром на площади Памяти участники автопробега объединились с мотоциклистами, которые открывали сезон у технопарка. В составе одной колонны они поехали по улицам города после торжественной части.

К автопробегу "Нам дороги эти позабыть нельзя" присоединились представители различных спецслужб. Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области регулярно принимают участие в этом событии. Они устроили показательные выступления со служебными собаками. Дети были в восторге от задержания условного преступника с помощью четвероногих помощников.

"Сотрудники Росгвардии не первый год присоединяются к автопробегу. Сегодня мы рассказываем о нашей службе. От военнослужащих Росгвардии работала интерактивная площадка, на которой желающие могли примерить на себя обмундирование. Поздравляем жителей города с великим праздником, желаем мирного неба над головой", – пожелал офицер кинологического центра Уральского округа Росгвардии Роман Лямзин.

Отметим, первый автопробег в Тюмени провели в мае 2003 года.

Инна Пахомова