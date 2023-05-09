Александр Моор: День Победы - самый важный и главный праздник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

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Для подавляющего большинства граждан нашей страны День Победы – это самый важный и главный праздник.

Об этом, поздравляя земляков с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Иначе и быть не может. Ведь эта война коснулась каждой семьи. В сердцах родных и в домашних архивах сохраняется память о своих героях. Их портреты сопровождают нас 9 мая на акции "Бессмертного полка", - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что оценивая значимость Дня Победы через призму сегодняшних мировых событий, жители страны сильнее осознают и понимают роль трудового и воинского потенциала государства в сохранении суверенитета, важность бережного отношения к исторической памяти, героическому подвигу поколений и верности духовным ценностям.

"Наша страна — могучая и многонациональная — всегда славилась воинской доблестью, готовностью отстаивать свою свободу и независимость. В тяжелые военные годы поколение победителей самоотверженно сражалось на фронтах Великой Отечественной войны, ковало Победу в тылу. Дорогие ветераны, спасибо вам за мужество и стойкость, за самоотверженный труд и беззаветную любовь к Отчизне. Вы победили фашизм, спасли от этой чумы другие государства, сохранили родную землю. Ваш ратный и трудовой подвиг навеки вписан во всемирную и отечественную историю. Низкий вам поклон за силу духа и преданность Родине", - сказал Александр Моор.

Он добавил, что новое время приносит новые вызовы. Все помнят уроки прошлого и эта историческая память поддерживает нас сегодня, помогает с гордостью и твердостью защищать Отечество.

"Россия - страна с великой тысячелетней историей. Она всегда была и будет страной созидателей. А нерушимое единство тыла и фронта, всего общества вновь, как когда-то наших предков, приведет нас, потомков победителей, к достижению всех поставленных целей ради процветания Отчизны, мира и благополучия", - подытожил Александр Моор.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.