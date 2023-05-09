  • 9 мая 20239.05.2023вторник
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: День Победы - самый важный и главный праздник

Губернатор, 08:09 09 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Далее в сюжете Девять песен о Победе споют артисты Тобольского драмтеатра на Красной площади

Для подавляющего большинства граждан нашей страны День Победы – это самый важный и главный праздник.

Об этом, поздравляя земляков с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Иначе и быть не может. Ведь эта война коснулась каждой семьи. В сердцах родных и в домашних архивах сохраняется память о своих героях. Их портреты сопровождают нас 9 мая на акции "Бессмертного полка", - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что оценивая значимость Дня Победы через призму сегодняшних мировых событий, жители страны сильнее осознают и понимают роль трудового и воинского потенциала государства в сохранении суверенитета, важность бережного отношения к исторической памяти, героическому подвигу поколений и верности духовным ценностям.

"Наша страна — могучая и многонациональная — всегда славилась воинской доблестью, готовностью отстаивать свою свободу и независимость. В тяжелые военные годы поколение победителей самоотверженно сражалось на фронтах Великой Отечественной войны, ковало Победу в тылу. Дорогие ветераны, спасибо вам за мужество и стойкость, за самоотверженный труд и беззаветную любовь к Отчизне. Вы победили фашизм, спасли от этой чумы другие государства, сохранили родную землю. Ваш ратный и трудовой подвиг навеки вписан во всемирную и отечественную историю. Низкий вам поклон за силу духа и преданность Родине", - сказал Александр Моор.

Он добавил, что новое время приносит новые вызовы. Все помнят уроки прошлого и эта историческая память поддерживает нас сегодня, помогает с гордостью и твердостью защищать Отечество.

"Россия - страна с великой тысячелетней историей. Она всегда была и будет страной созидателей. А нерушимое единство тыла и фронта, всего общества вновь, как когда-то наших предков, приведет нас, потомков победителей, к достижению всех поставленных целей ради процветания Отчизны, мира и благополучия", - подытожил Александр Моор.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День Победы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:09 09.05.2023Александр Моор: День Победы - самый важный и главный праздник
09:03 07.05.2023Александр Моор поздравил работников радиостанций и отраслей связи с профессиональным праздником
20:31 05.05.2023Пострадавшим от пожара жителям Успенки выплатят по 50 тыс. рублей
15:40 05.05.2023Александр Моор встретился с ветеранами в преддверии Дня Победы