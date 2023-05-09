Девять песен о Победе споют артисты Тобольского драмтеатра на Красной площади

| Фото: Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова | Фото: Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова

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Девять песен о Победе споют артисты Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова на Красной площади 9 мая, начало в 14 часов. Они охватывают все вехи Великой Отечественной войны и современные произведения, которые неотделимы от событий тех лет.

"Практически все произведения из спектакля-концерта "Песни из кинофильмов о войне" исполняются под гитару. Все они объединены одним драматургическим действием – встречей ветеранов. Они вспоминают прошедшие годы и у каждого периода свои ассоциации. Начало – это расставание с родными под песню "Прощай, любимый город", написанную в 1941 году. Далее в их памяти и перед зрителями проходят сцены отправки на фронт, боевых будней, а в завершении радость Дня Победы", - рассказал корреспонденту Тюменской линии директор Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Евгений Пономарев.

Для финала была выбрана песня "Ехал я из Берлина". Это легендарное творение И. О. Дунаевского и Л. И. Ошанина. Долгое время она считалась одной из первых песен Победы. Создана была в мае 1945 года.

"Зрители также увидят несколько отрывков из пьесы "А зори здесь тихие" Бориса Васильева, из кинофильма "В бой идут одни старики" Леонида Быкова и других произведений. В постановках и концертных номерах заняты 12 артистов театра", - пояснил руководитель.

По его словам, народный подвиг является мощнейшим источником вдохновения творческих людей. Создано много произведений, в которых рассказаны истории людей, завоевавших Победу.

"Для меня и моего коллектива это святой праздник. День Победы символизирует наше единение, сплоченность, события, память о которых необходимо пронести всем поколениям – нынешним и будущим", - подчеркнул Евгений Пономарев.

Оксана Корнеенкова