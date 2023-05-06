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Погорельцам из Успенки предоставят временное жилье

Общество, 22:44 05 мая 2023

скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора

Помогут с жильем семьям из села Успенка, которые остались без крова над головой в результате пожара. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, который встретился с жителями пострадавшего от огня населенного пункта.

"Всем семьям оперативно выплатим материальную поддержку - 50 тысяч рублей. Подробно объяснил, как компенсируем стоимость утраченного жилья и надворных построек", — написал губернатор.

Он отметил, что поручил коллегам из региональных и федеральных структур принимать документы и заявления погорельцев на месте, в Успенке, чтобы людям не пришлось куда-то ездить.

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