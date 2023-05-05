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Вокруг поселков Тюменского района расширяют защитные полосы для борьбы с пожарами

Происшествия, 10:12 05 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Дополнительную противопожарную опашку территорий проводят вокруг населенных пунктов Тюменского района 5 мая.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в настоящее время в районе села Успенка продолжаются работы по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня.

Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который 4 мая перекинулся на село Успенка привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26.

Напомним, накануне из-за развития серьезного природного пожара в районе Успенки произошло возгорание жилых домов. В 19 часов в селе был введен режим ЧС - всех желающих эвакуировали в пункты временного размещения.

Ночью пожар был локализован на площади 3 тыс. 900 кв. м. Информация о погибших и пострадавших нет. По предварительным данным пожар повредил 18 строений, в том числе 8 жилых домов.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Успенка

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