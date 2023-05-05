Следователи проводят проверку по факту пожара в селе Успенка Тюменской области
Далее в сюжете Вокруг поселков Тюменского района расширяют защитные полосы для борьбы с пожарами
Процессуальную проверку признаков состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность" по факту масштабного пожара в с. Успенка проводят следователи, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе огнем уничтожено 13 домов, хозпостройки, гражданам причинен значительный материальный ущерб.
На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется.
Следователи установят обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.