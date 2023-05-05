  • 5 мая 20235.05.2023пятница
  • В Тюмени 22..24 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Следователи проводят проверку по факту пожара в селе Успенка Тюменской области

Происшествия, 10:01 05 мая 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Далее в сюжете Вокруг поселков Тюменского района расширяют защитные полосы для борьбы с пожарами

Процессуальную проверку признаков состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность" по факту масштабного пожара в с. Успенка проводят следователи, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе огнем уничтожено 13 домов, хозпостройки, гражданам причинен значительный материальный ущерб.

На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется.

Следователи установят обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожар , проверка , следователи

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:29 05.05.2023Тюменцы в Ялуторовске обманули продавца на 15 тысяч рублей
10:45 05.05.2023Пожарный поезд потушил горящую траву в районе Войновки в Тюмени
10:23 05.05.2023За сутки в Тюменской области выявили 11 новых пожаров в лесах
10:12 05.05.2023Вокруг поселков Тюменского района расширяют защитные полосы для борьбы с пожарами