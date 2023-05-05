Следователи проводят проверку по факту пожара в селе Успенка Тюменской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

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Процессуальную проверку признаков состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность" по факту масштабного пожара в с. Успенка проводят следователи, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе огнем уничтожено 13 домов, хозпостройки, гражданам причинен значительный материальный ущерб.

На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется.

Следователи установят обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.