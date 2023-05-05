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На двух улицах в селе Успенка ограничено движение

Происшествия, 09:50 05 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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В с. Успенка Тюменского района ограничено движение по улицам Попова и Пышминской. В настоящее время там проходит ликвидация последствий пожара. На месте работают наряды полка ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, по предварительным данным, произошедший в населенном пункте пожар повредил 18 строений, в том числе восемь жилых домов.

По уточненным данным МЧС по Тюменской области, пожар локализован на площади 3 тыс. 900 кв. м. Из социальных учреждений Успенки эвакуированы 360 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ограничение движения , пожар

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