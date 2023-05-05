На двух улицах в селе Успенка ограничено движение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Далее в сюжете Следователи проводят проверку по факту пожара в селе Успенка Тюменской области

В с. Успенка Тюменского района ограничено движение по улицам Попова и Пышминской. В настоящее время там проходит ликвидация последствий пожара. На месте работают наряды полка ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, по предварительным данным, произошедший в населенном пункте пожар повредил 18 строений, в том числе восемь жилых домов.

По уточненным данным МЧС по Тюменской области, пожар локализован на площади 3 тыс. 900 кв. м. Из социальных учреждений Успенки эвакуированы 360 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала.