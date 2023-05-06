Жителей деревни Речкина и села Успенка эвакуируют из-за угрозы природного пожара

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей с. Успенка и дер. Речкина Тюменского района эвакуируют в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На территории Тюменской области действуют шесть лесных пожаров на общей площади 475 га. За прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 34,9 га. Кроме того, сейчас в регионе зафиксировано 10 ландшафтных пожаров на общей площади 2000 га.

Усиление ветра до 18-23 метров в секунду прогнозируется на юге Тюменской области во второй половине дня 7 мая. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью 8 мая.