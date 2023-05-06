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МЧС: в селе Успенка Тюменского района сгорели четыре дома, погибших нет

Происшествия, 19:10 06 мая 2023

скриншот видео МЧС

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Четыре строения повреждены огнем в с. Успенка Тюменского района 6 мая. Жертв, пострадавших, травмированных – нет. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

"Выясняем принадлежность поврежденных строений, соответственно, начинаем расследование пожара. Ветер сильный, но ситуация прогнозируемая. От следующего населенного пункта небольшое расстояние. Считаю, распространения мы не допустим", - заверил он.

По оценке огнеборцев, ситуация в Успенке стабильная, распространение огня проходит от населенного пункта.

В ликвидации пожара и его последствий задействованы более 170 человек, в том числе 115 – от МЧС. Работают 36 единиц техники. Также в тушении пожара и превентивных мероприятиях участвуют добровольцы.

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# пожар , пожароопасный сезон

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