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Добровольцы студенческого корпуса спасателей помогают тюменским огнеборцам

Общество, 19:33 06 мая 2023

ВСКС | Фото: ВСКС

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей готовы оказать помощь сотрудникам МЧС, которые борются с возгоранием в Тюменском районе. 6 мая они проинформировали жителей дер. Ушакова Тюменского района о возможной опасности.

Студенты обошли дома и посоветовали их хозяевам эвакуироваться или собрать "тревожный чемоданчик".

"Наши добровольцы встали в двух километрах от села Успенка – в соседнем населенном пункте Ушакова. На брусчатой дороге – по всей линии – представители ВСКС находятся с ранцевыми огнетушителями. В случае необходимости готовы оказывать МЧС России поддержку и помощь", – сказал заместитель руководителя регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Станислав Проскурин.

Отметим, как рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев, ситуация в Успенке стабильная. К работе привлечены более 170 человек личного состава. "Ветер сильный, но ситуация прогнозируемая. До другого населенного пункта довольно большое расстояние. Считаю, распространения мы не допустим", – сказал он.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , добровольцы , пожары

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