Жителей Тюменской области предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Усиление ветра до 18-23 метров в секунду прогнозируется на юге Тюменской области во второй половине дня 7 мая. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью 8 мая, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Жителям региона напоминают о действии особого противопожарного режима, полном запрете посещения лесов. Виновников пожаров привлекут к административной ответственности, максимальный штраф - 100 тыс. рублей.