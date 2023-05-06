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Жителей Тюменской области предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду

Общество, 12:51 06 мая 2023

ИА "Тюменская линия"

Усиление ветра до 18-23 метров в секунду прогнозируется на юге Тюменской области во второй половине дня 7 мая. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью 8 мая, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Жителям региона напоминают о действии особого противопожарного режима, полном запрете посещения лесов. Виновников пожаров привлекут к административной ответственности, максимальный штраф - 100 тыс. рублей.

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# ветер , особый противопожарный режим , погода , пожароопасный сезон

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