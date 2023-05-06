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В Тюменскую область прибудут 100 пожарных-десантников из Карелии и Коми

Происшествия, 13:15 06 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 пожарных-десантников из Республик Коми и Карелия прибудут в Тюменскую область для борьбы с лесными пожарами. 6 мая в областную столицу прилетают спасатели из ЯНАО.

Об этом сообщили на очередном совещании по борьбе с природными пожарами в регионе, которое прошло в онлайн-режиме, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Тушением лесных пожаров в Тюменской области занимаются 143 человека, используется 45 единиц техники, а также 4 вертолета и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Ликвидацией ландшафтных пожаров занимаются более 500 человек, используется свыше 170 единиц техники, а также авиация", - рассказали сотрудники регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

На территории Тюменской области действуют шесть лесных пожаров на общей площади 475 га. За прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 34,9 га. Кроме того, сейчас в регионе зафиксировано 10 ландшафтных пожаров на общей площади 2000 га.

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# пожарные-десантники , пожароопасный сезон

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