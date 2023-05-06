В Тюменскую область на борьбу с природными пожарами прибудет отряд Ямалспаса
Сводный отряд Ямалспаса из 30 человек прибудет в Тюменскую область для борьбы природными пожарами. Решение об этом принял глава округа Дмитрий Артюхов, сообщает медиахолдинг ЯНАО в своем телеграм-канале.
В прошлом году они тоже были задействованы на тушении природных пожаров на юге Тюменской области.
"Специфика работы на этих территориях отличается от ямальской из-за ландшафта и почв. Когда борешься с огненной стихией эти особенности нужно учитывать. Если в тундре на пожаре больше работаешь лопатами, то в густом лесном массиве первый помощник РЛО - ранцевый лесной огнетушитель", — рассказал спасатель из Надыма Владислав Кучук.
Ямальские спасатели имеют при себе все необходимое снаряжение: РЛО, лопаты, бензопилы и мотопомпы. Жить они будут в палатках, готовить еду на костре.
"Все заряжены и готовы помогать соседям! Страна одна большая и помогать нужно!", — уверен руководитель сводного отряда спасатель первого класса Андрей Логинов.