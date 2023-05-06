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Здание дома культуры в селе Петелино Ялуторовского района построено на 80 %

Экономика, 18:13 06 мая 2023

t.me/gus72to

Строители приступили к монтажу кровли дома культуры в с. Петелино Ялуторовского района. Сложная многоскатная крыша будет опираться на стропильную систему из металлических конструкций, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Над зрительным залом уже смонтированы металлические фермы, которые перекрываются профлистом. В качестве утеплителя будут использованы минераловатные плиты толщиной 200 мм.

Коробка здания ДК готова на 80%. В будущем её утеплят минватой и обложат кирпичом. Рабочие монтируют окона, прокладывают инженерные сети по участку.

t.me/gus72to

В здании общей площадью более 1100 кв. метров будет размещаться зрительный зал на 150 мест, библиотека, отдельные залы для занятия хореографией и творчеством. Предусмотрено помещение для хранения оборудования, костюмов и декораций. На территории ДК обустроят сценический подиум с навесом и площадкой для зрителей.

Строительство объекта идет в рамках реализации национального проекта "Культура". Работы завершат до конца 2023 года.

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# ГУС Тюменской области , Дом культуры , национальный проект Культура

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