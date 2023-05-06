В Тюмени прошел мотопробег и парад ретроавтомобилей

| Фото: МАУК ДК "Поиск" | Фото: МАУК ДК "Поиск"

Массовый мотопробег и парад ретроавтомобилей прошел 6 мая в преддверии Дня Победы на площади у Тюменского технопарка. Тюменцев с наступающим праздником поздравил глава Тюмени Руслан Кухарук и представители мотоклубов.

В праздничной программе ко Дню Победы также приняли участие тюменские музыканты и артисты. Тюменцы услышали популярные песни, желающие смогли сделать фото с экспонатами времен Великой Отечественной войны.

Завершился праздник официальным открытием мотосезона и массовым мотопарадом по улицам Тюмени.

Организатор - МАУК ДК "Поиск" при поддержке департамента культуры администрации Тюмени.