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В Тюмени прошел мотопробег и парад ретроавтомобилей

Общество, 16:16 06 мая 2023

МАУК ДК "Поиск" | Фото: МАУК ДК "Поиск"

Массовый мотопробег и парад ретроавтомобилей прошел 6 мая в преддверии Дня Победы на площади у Тюменского технопарка. Тюменцев с наступающим праздником поздравил глава Тюмени Руслан Кухарук и представители мотоклубов.

В праздничной программе ко Дню Победы также приняли участие тюменские музыканты и артисты. Тюменцы услышали популярные песни, желающие смогли сделать фото с экспонатами времен Великой Отечественной войны.

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Завершился праздник официальным открытием мотосезона и массовым мотопарадом по улицам Тюмени.

Организатор - МАУК ДК "Поиск" при поддержке департамента культуры администрации Тюмени.

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# ДК Поиск , мотопробег , ретроавтомобили

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