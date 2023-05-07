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В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла 70-летняя пассажирка "Москвича"

Происшествия, 08:26 07 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими произошло на 105-м километре автодороги Тюмень — Омск 6 мая. Там столкнулись "Москвич" и Iran.

"В ДТП погибла 70-летняя пассажирка "Москвича", жена водителя. Ранены четыре человека из обеих машин", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, 74-летний водитель "Москвича" не предоставил преимущество второму автомобилю. Его за рулем 45 лет, житель Заводоуковска. Обстоятельства аварии выясняются.

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