Водителя выбросило из машины в смертельном ДТП под Голышманово

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 3-м километре дороги д. Средние Чирки — Усть-Малые Чирки Голышмановского городского округа вечером 6 мая. Там автомобиль Toyota Corolla съехал в кювет и опрокинулся.

За рулем находился 41-летний житель Голышманово. Он и двое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, все вылетели из машины во время опрокидывания.

"Водитель погиб на месте аварии. 28-летний пассажир Toyota получил травмы ребер и головы, у 50-летнего пассажира ушибы и другие травмы. От госпитализации пассажиры отказались, оба были пьяны", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.