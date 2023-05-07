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Водителя выбросило из машины в смертельном ДТП под Голышманово

Происшествия, 11:18 07 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 3-м километре дороги д. Средние Чирки — Усть-Малые Чирки Голышмановского городского округа вечером 6 мая. Там автомобиль Toyota Corolla съехал в кювет и опрокинулся.

За рулем находился 41-летний житель Голышманово. Он и двое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, все вылетели из машины во время опрокидывания.

"Водитель погиб на месте аварии. 28-летний пассажир Toyota получил травмы ребер и головы, у 50-летнего пассажира ушибы и другие травмы. От госпитализации пассажиры отказались, оба были пьяны", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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