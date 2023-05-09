14 ветеранов и тружеников тыла поздравила фронтовая бригада в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ветерана войск НКВД Марину Веру Дмитриевну поздравила с Днем Победы фронтовая бригада у дома на ул. Мелиораторов в Тюмени 9 мая. Для артистов этот двор стал заключительной точкой.

Всего за день они провели концерт для 14 ветеранов и тружеников тыла в разных частях города.

"Конечно, были и слезы радости, и слезы грусти сегодня. Все радуются празднику Победы, все кричат ура, хлопают, благодарят за выступление. Считаю, что такой формат очень правильный. Здорово придумано приезжать и устраивать такие адресные поздравления, особенно для людей, которые уже не могут далеко никуда не пойти, поехать. А мы в общем-то с радостью выполняем эту задачу уже третий год подряд", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" директор центра русской культуры Татьяна Ухман.

Выступления в каждом дворе состояли из пяти композиций. Для зрителей исполнили песни "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и другие. Татьяна Ухман отметила, что к поздравлениям были привлечены и воспитанники центра. По ее словам, они должны знать и понимать, что это за праздник, а также для кого именно выступают артисты.

Веру Марину порадовал концерт. Она подпевала каждой песне, а в конце поблагодарила организаторов. "Спасибо, спасибо вам большое", – сказала она.

Напомним, Вера Дмитриевна Марина родилась 2 декабря 1926 года в станице Новощербинской Краснодарского края. В марте 1943 года была призвана в войска НКВД на должность стрелка. Принимала участие в охране общественного порядка и военных объектов на освобожденных от фашистов территориях Кубани, конвоировании пленных немецких солдат, поимке шпионов, диверсантов и дезертиров.

Она состоит в нескольких ветеранских организациях, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.".

Виктория Макарова