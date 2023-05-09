Детей заинтересовала военная техника на выставке у Тюменского технопарка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Неподдельный восторг юных тюменцев вызвала выставка современной военной техники на площади у Тюменского технопарка 9 мая. Малыши оседлали боевые машины под присмотром родителей, с интересом разглядывают их устройство и фотографируются даже на дуле танка Т-72Б1.

По словам организаторов, вся техника в рабочем состоянии, на ней курсанты ТВВИКУ проходят обучение, при необходимости машины можно использовать в зоне выполнения боевых задач.

"Здорово, что предоставили уникальную возможность познакомить ребенка в свободном доступе с современной военной техникой. Демонстрация этих мощных машин дает понять, что наша армия – самая сильная в мире. А Россия – страна, которой можно по праву гордиться!", - подчеркнул приехавший в Тюмень в гости с двумя маленькими сыновьями Сергей Анфимов.

На выставке тюменцам представили БМР-3М, который используют для разведки, преодоления и разминирования минных полей. Также танк Т-72Б1, предназначенный для проделывания проходов в минных полях взрывным способом УР-77. Кроме того, можно увидеть автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М. Эта необычная машина идеально подходит как для выполнения обычных погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, так и для решения нестандартных задач повышенной сложности. Особенно когда приходится иметь дело с опасными грузами. Оценили тюменцы и другие образцы представленной техники.

Житель областного центра Дмитрий Малышкин пришел на выставку с другом и его детьми. Он отметил, что техники много, посмотреть интересно и взрослым, и детям. А заодно рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о своем прадедушке-фронтовике Михаиле Ивановиче Карташове, чей портрет по традиции в этот день принес с собой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"9 мая – большой праздник для всей нашей семьи. Мой прадед настоящий герой – он прошел всю войну. Каждый год отмечаем День Победы, отдаем дань памяти тем, кто ковал победу на фронте и в тылу, посещаем праздничные мероприятия. Надеюсь, что в следующем году вновь пройдут любимые всеми парад, шествие Бессмертного полка и праздничный салют", - сказал Дмитрий.

Пока внук Матвей разглядывал военную технику, тюменка Оксана Тихонова подчеркнула, что для неё День Победы – самый великий день.

"Он важнее, чем Новый год или день рождения. Это праздник, который связывает всех жителей нашей великой России. Без которого не было бы ни нас, ни страны", - уверена женщина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Она принесла на площадь портреты двух дедушек: украинца Тихонова Серафима Ивановича, уроженца деревни Паталаховка Сватовского района Ворошиловградской области. Он прошел всю войну, вернулся и дожил до 1972 года.

Второй дедушка – коренной тюменец Комаров Сергей Михайлович, участник трудового фронта, награжденный орденом Красного знамени. По словам внучки, он до последнего дня переживал, что не попал на фронт. А вышло это так: он уже ехал на фронт со своими товарищами в поезде. Но пришла срочная разнарядка, чтобы его развернули обратно. Такие специалисты - составители поездов на железной дороге - были необходимы в тылу. Сергей Комаров вернулся, а его поезд разбомбили, там погибли все его товарищи.

"Мы звали его дедуся, он прожил долгую жизнь, его застали и внуки, и правнуки, он ушел в 1999 году. Про войну никогда ничего не рассказывал", - отметила Оксана Тихонова.

Добавим, посмотреть военную технику можно до 23 часов на площади у Тюменского технопарка.

Инна Кондрашкина