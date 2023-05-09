Выставка "Жены героев" открылась в Тюменском драмтеатре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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96 портретов 114 жен, матерей и детей тюменских участников СВО представлено на выставке "Жены героев". Ее торжественное открытие прошло в Тюменском драматическом театре 9 мая.

Всего в Тюменской области участие в проекте приняли 368 человек. Китель на женских плечах является символом веры, надежды любви. Материалы будут переданы в парк "Россия - моя история".

"Этот проект трогательно и достойно входит в сегодняшний день - День Победы. Наши героини одухотворены любовью. Их письма невозможно читать без слез, потому что понимаешь, какой вес и значение имеет каждое слово. Мы все верим, что будет день победы, когда у нас есть такие героини и семьи", - сказала руководитель регионального отделения организации "Союз женщин России" Наталья Шевчик.

Для многих тюменских бойцов участие их родных в проекте стало сюрпризом. Некоторые узнали об этом прямо во время открытия выставки.

"Я сделал несколько фотографий и отправил прямо сейчас на передовую бойцам. Многие были удивлены. За каждым мужчиной стоит женщина и ваша поддержка очень важна для них", - рассказал общественный спецпредставитель губернатора по вопросам спецоперации Николай Савченко.

Руководитель проекта в Тюменской области Марина Цуркану, как и другие жены и матери погибших военнослужащих, принесли фуражки своих погибших близких. И на фотографиях они облачены в их восстановленные кители.

"Эта выставка посвящена не только женам, мамам, детям, но в первую очередь - нашим защитникам. Они очень горды тем, что их близкие занимаются полезными делами. Это волонтёрская и гуманитарная помощь, они шьют все, что необходимо бойцам, воспитывают детей. В этом и есть великая женская сила", - подчеркнула руководитель проекта.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мама бойца и участница проекта Светлана Литвиненко 8 мая стала бабушкой. Сын уже знает о прибавлении в семье. По ее словам так и должно быть - женщины дают новую жизнь, а мужчины защищают ее.

"Самое главное что дал нам проект - в нем участвовали я, жена сына и его дочь - это забота и поддержка от организаторов. Все это придавало сил нам, и ей мы делимся со своими родными", - уточнила мама героя.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, проект реализован под эгидой регионального отделения "Союз женщин России". Выставки портретов родных тюменских бойцов организованы также в Заводоуковске и Тобольске. Далее экспозиция продолжит работу в музейном комплексе им. И. Я. Словцова и во дворце творчества и спорта "Пионер".

Оксана Корнеенкова