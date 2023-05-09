Тюменцы приходят на мероприятия Дня Победы с портретами бойцов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также в специальной военной операции, приходят горожане на мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тюмени.

Один из них - житель Тюмени Геннадий Зайцев. У него в руках рядом с фотографиями дедушек в военной форме есть и современная фотокарточка.

"С 2008 года я хожу на 9 мая с портретами отца и дяди. А это мой племянник Артур, он ушел добровольцем на СВО, а 19 марта этого года погиб в Артемовске", - рассказал Геннадий Зайцев.

По его словам, в эту же дату, только 80 лет назад, его отец Степан Иванович Зайцев получил контузию и ранение.

"Таких исторических совпадений в нашей семье много. Мой отец оборонял Кавказ и Кубань. Под Олькино, где сейчас наши войска формируют лагерь, он познакомился в 1941 году с моей мамой. Поженились они в сентябре. На втором портрете - брат моей матери Петр Иванович Горенко. В 17 лет он написал письмо Ворошилову, чтобы тот его взял на фронт. Так и случилось", - пояснил тюменец.

По его словам, наши предки завоевали Победу, а потом нашли силы и мужество, чтобы восстановить страну. Они служат для всех примером настоящего патриотизма и любви к Родине.

Оксана Корнеенкова