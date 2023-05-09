Блокадница Леокадия Сырцова в День Победы принимала музыкальное поздравление

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Блокадница Леокадия Станиславовна Сырцова принимала музыкальный подарок от вокалистов и гармонистов Центра русской культуры Тюмени в День Победы. Мобильная концертная бригада прибыла во двор дома, в котором она проживает по ул. Мельникайте. Вокалисты исполнили для нее известные композиции "Катюша", "День Победы", "Ехал я из Берлина", которым женщина с удовольствием подпевала.

Леокадия Сырцова весть о победе над фашистской Германией встречала вместе с ленинградцами на Дворцовой площади. Ей тогда было 7 лет.

"Ленинград, Дворцовая площадь, Нева – море народа, море слез, море радости. Первого попавшегося военного обнимали и подкидывали в воздух. Атмосферу единения, чувство победы, гордости за Родину, за солдат – преобладало в нас в тот день. Сегодня хочу пожелать всем мирного неба над головой, благополучия", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" жительница блокадного Ленинграда.

Пять песен исполнили музыканты для Леокадии Сырцовой, в завершении вручили ей подарки и алые гвоздики.

Всего концертная бригада на колесах проведет девять выездов, поздравит 14 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

"Мы выражаем благодарность нашим ветеранам за неоценимый вклад в Победу, за их мужество и героизм. В сквере Казачьи луга в 15 часов начнется концертная программа, там тоже представим программу ко Дню Победы", - говорит директор Центра русской культуры Тюмени Татьяна Ухман.

В День Победы во всех городах, селах Тюменской области сотрудники учреждений культуры создают жителям праздничное настроение, своим творчеством выражают благодарность фронтовикам, труженикам тыла.

Анжела Лебедева