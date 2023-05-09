Тюменские бойцы с передовой передали поздравления ветеранам

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

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С Днем Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны тюменские военнослужащие с передовой.

Они пожелали им крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой и бесконечной заботы со стороны родных и близких.

"Спасибо вам за Победу над фашистскими захватчиками. Вы - гордость страны и пример для подражания. Теперь настало наше время защищать Родину от фашистской нечисти. Низкий вам поклон за мужество, стойкость и героизм. Благодаря вам мы выросли настоящими патриотами! С Днем Победы!", - отметили военнослужащие.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.