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Тюменские бойцы с передовой передали поздравления ветеранам

Общество, 11:32 09 мая 2023

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С Днем Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны тюменские военнослужащие с передовой.

Они пожелали им крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой и бесконечной заботы со стороны родных и близких.

"Спасибо вам за Победу над фашистскими захватчиками. Вы - гордость страны и пример для подражания. Теперь настало наше время защищать Родину от фашистской нечисти. Низкий вам поклон за мужество, стойкость и героизм. Благодаря вам мы выросли настоящими патриотами! С Днем Победы!", - отметили военнослужащие.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# День Победы

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