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Полевая кухня и танцплощадка под песни военных лет развернулась на Московском тракте в Тюмени

Общество, 11:51 09 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Полевая кухня и танцевальная площадка под песни военных лет развернулась на Московском тракте Тюмени. Ежегодно мероприятия здесь посещают более одной тысячи жителей ближайших районов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор торгового центра "Колумб" Ирина Бурмацкая, площадку разворачивают здесь каждый год 9 мая.

"Звучат песни военных лет, под которые могут танцевать все желающие. Ну и, конечно, работает полевая кухня - угощаем гречневой кашей с тушёнкой и горячим ароматным чаем", - уточнила руководитель.

Она отметила, что организует эту площадку коллектив торгового центра.

"Люди приходят сюда с внуками, общаются, рассказывают о своих родственниках, которые воевали в Великую Отечественную войну. Это очень важно, особенно в современном мире", - подчеркнула Ирина Бурмацкая.

Оксана Корнеенкова

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