Курсанты ТВВИКУ показали строевые приемы с оружием на плац-параде в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Плац-парад курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошел на площади Памяти в Тюмени 9 мая. Учащиеся ТВВИКУ продемонстрировали строевые упражнения с оружием под звуки духового оркестра.

"Сегодня мы отмечаем самый главный праздник нашей страны - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Долгие четыре года наш народ побеждал фашистского агрессора. Он нес тяготы и лишения, но через все эти трудности мы победили. Мы победили тогда, победим и сейчас, победим врага, который поднимает голову на наших рубежах. Победа будет за нами", - сказал начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко.

К его словам присоединился и глава Тюмени Руслан Кухарук. Он отметил, что именно в этот день жители вспоминают имена тех, кто ковал победу в тылу, тех, кто сражался на передовой.

"Мы говорим слова благодарности и защитникам Отечества нашего дня. Этот праздник будет жить с нами вечно. С Днем Победы", - добавил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ходе плац-парада тюменцы увидели не только уставные строевые приемы с оружием, используемые в повседневной службе, но и целый ряд специальных элементов, демонстрирующих ловкость и сноровку русского солдата. Участие в мероприятии приняли также иностранные курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Они маршировали под своими национальными флагами.

Музыкальную программу для зрителей представил духовой оркестр учебного заведения. В его исполнении прозвучали песни военных лет и гимн Российской Федерации.

В завершении церемонии память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, возложили цветы к вечному огню и пустили салют из стрелкового оружия.

Отметим, еще один плац-парад курсантов и концерт запланирован на 13 часов 30 минут на площади Тюменского технопарка.

Виктория Макарова