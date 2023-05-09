Мастер-класс по плетению маскировочных сетей проводят общественники в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Молодые активисты вручили подарки тюменским ветеранам трудового фронта

Маскировочные сети, сплетенные на мастер-классе 9 мая в Тюмени, отправят в зону специальной военной операции.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали добровольцы объединения "масксети72". Под эгидой регионального отделения "Союза женщин России" они проводят в День Победы мастер-класс для всех желающих.

"Люди вплетают ленты с пожеланиями бойцам. Мы сети доработаем немного маскировочными элементами и отправим на СВО. Мы привезли сегодня сюда две сети три на шесть метров", - рассказала волонтер Оксана.

Она пояснила, что плетением сетей занимается с января на базе ДОСААФ России.

"Сначала заливали свечи окопные, потом начали плести сети. Сейчас сушим овощи для суповых наборов. Делаем все, что нужно для поддержки наших бойцов. 9 мая встречаю с чувством надежды, с верой в Победу", - поделилась тюменка.

Присоединиться к мастер-классу могут жители и гости областного центра. Он проходит 9 мая на площади 400-летия Тюмени.

Оксана Корнеенкова