Молодые активисты вручили подарки тюменским ветеранам трудового фронта

| Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – за правду» | Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – за правду»

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Поздравления с Днем Победы и подарки, собранные помощниками депутата Госдумы от Тюменской области Александра Ремезкова, передали ветеранам трудового фронта и детям войны молодые активисты регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду".

Жительницам Тюмени Валентине Антоновне и Раисе Борисовне, которые достойно прошли все испытания в годы Великой Отечественной войны, вручили цветы и вкусные подарки – чай, кофе, конфеты, торты, наборы полезных фруктов.

Ветеран трудового фронта Валентина Ефимовна, как и тысячи подростков, работала наравне со взрослыми, чтобы у бойцов было все необходимое для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Она и ее ровесники вместе со своими семьями достойно перенесли все лишения военных лет, потерю родных, отдавших жизнь за Родину, а после долгие годы самоотверженно трудились, восстанавливая родную страну.

С молодыми партийными активистами ветераны поделились воспоминаниями, показали альбомы с фотографиями близких и письмами с фронта.

| Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – за правду» | Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – за правду»

"Эти предпраздничные визиты к ветеранам стали еще одним важным мероприятием по военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Вместе мы искренне поблагодарили тех, кто внес свой вклад в Великую Победу и хранит живую память о героях Великой Отечественной войны, - подчеркнул Александр Ремезков. - От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, крепкого здоровья, благополучия, теплой заботы близких и только мирного неба над головой!".