Фронтовая бригада исполнила "Катюшу" и частушки для тружеников тыла в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцы приходят на мероприятия Дня Победы с портретами бойцов

Тынкачеву Тамару Васильевну и Мельникова Анатолия Петровича поздравила с Днем Победы фронтовая бригада у дома на ул. Щорса в Тюмени 9 мая.

Для артистов этот двор стал третьей точкой. Здесь решили поздравить сразу двоих тружпников тыла, ведь они живут по соседству.

"Для нас великая честь жить с вами в одно время. Ваши присутствие, наставления, ордена и добрые улыбки пробуждают в нас чувство гордости и патриотизма. Ваша жизнь и подвиг перед Родиной являются примером подражания для будущего поколения. Наш долг перед вами – сохранить память", – обратились к пожилым тюменцам артисты.

В состав бригады вошли два баяниста и вокалисты - представители центра русской культуры, руководители клубных формирований, участницы студии эстрадного танца "Купава". Выступления в каждом дворе состоят из пяти композиций.

Жители домов на ул. Щорса могли услышать песни "Катюша", "Ехал я из Берлина", "Смуглянка", "День Победы", частушки на военную тему.

Пенсионеров порадовала организация концерта и сами номера. "Мы смогли посмотреть все это, сидя у своего дома", – сказали они.

Напоследок бригада пожелала своим слушателям здоровья и долгих лет жизни.

До 17 часов 9 Мая фронтовые бригады от центра русской культуры собираются поздравить 14 ветеранов, тружеников тыла в разных частях города.

"Люди встречают нас с теплотой, со слезами на глазах. Слушают песни, смотрят на наших танцоров", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра русской культуры Татьяна Ухман.

Инна Пахомова