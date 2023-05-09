Тюменцы поют песни Победы и угощаются солдатской кашей на площади 400-летия города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Герой России Рустам Сайфуллин принял участие в создании "Аллеи памяти и славы"

Победный марафон "Сквозь года звенит Победа" продолжается на площади 400-летия Тюмени. Люди подпевают исполнителям, танцуют, участвуют в мастер-классах, подкрепляются солдатской кашей и горячим чаем с полевой кухни.

Тюменка Надежда Фатеева пришла на площадь 400-летия Тюмени с портретами двух своих ветеранов. Это ее дедушка Александр Чистяков и его брат Фёдор Чистяков.

Она рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что дедушка прошел всю войну от Москвы до Берлина, брал Рейхстаг. После войны работал сельским учителем в с. Антипино Нижнетавдинского района – преподавал географию и немецкий язык.

Надежда хорошо помнит дедушку, говорит, что он не любил рассказывать о войне: "А вот 9 мая всегда надевал свои медали, смотрел по телевизору парад Победы и украдкой плакал".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Брат дедушки погиб в 1943 году. Прислал фотографию с подписью: "Дорогому брату Шуре от брата Феди, 5 сентября, 42 года, под Москвой". Это была последняя весточка от него.

"Испытываю радость и невероятную гордость за тех людей, которые выжили и победили в той страшной войне. Для нашей семьи это главный праздник. Обычно сначала ходим на парад, а вечером собираемся за столом, чтобы почтить память дедушек и поднять за них фронтовые сто грамм", - сказала Надежда Фатеева.

Тюменец Алексей пришел на концерт почти всей семьей – с женой и двумя маленькими детьми. Старший сын сейчас проходит службу в рядах Российской армии.

"Для нас это священный праздник, потому что мой прадед, дед моей мамы – Герой Советского союза Санников Степан Григорьевич. Он ушел воевать в 1939, а пришел в 1946 году. После войны работал в одном из колхозов Казанского района. Я его не застал, но память его свято чтим!" - подчеркнул мужчина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Со слов мамы Алексея, дед о войне ничего не рассказывал, о его боевом пути потомки узнавали из Интернета. Его имя начертано на "Стене Памяти" у Тюменского технопарка.

По словам Алексея, сын служит в Смоленске, городе, который освобождал его героический дед. После чего был награжден медалью "За отвагу".

Добавим, что в 18 часов 55 минут память воинов почтят минутой молчания, победный марафон продлится до 19 часов.

Инна Кондрашкина