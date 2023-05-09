Герой России Рустам Сайфуллин принял участие в создании "Аллеи памяти и славы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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9 Мая – это самый великий праздник в нашей стране. Этот день актуален и будет таким всегда.

Об этом сказал Герой России, участник специальной военной операции Рустам Сайфуллин. 9 мая он принял участие в создании "Аллеи памяти и славы" на базе тюменских "моржей" – "Озере чемпионов".

"Наши деды сражались за свободу, против западного ига, от навязывания чуждых нам законов и принципов. То же самое происходит и сейчас. Мы вновь все встали в строй и защищаем наше государство. Мы никогда не жили и не будем жить по чужим законам", – сказал он.

Наиболее яркое воспоминание о праздновании Дня Победы у Рустама Сайфуллина относится к школьным годам. Тогда в сельской школе на мероприятиях собирали ветеранов. "Я был восхищен и поражен этим звоном медалей", – вспоминает он.

Герой России ежегодно отмечает День Победы всей семьей. Ранее вместе они участвовали в шествии "Бессмертный полк" на Красной площади. Рустам Сайфуллин называет этот день святым праздником для своей семьи, так как в его семье и в семье супруги были участники Великой Отечественной войны.

В высадке деревьев на "Озере чемпионов" Герою России помогала его жена Наталья. Она делала это впервые. "В нашей семье всегда отмечали День Победы. Мы всегда собирались, шли на митинг, пели песни", – добавила она.

Исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков убежден в том, что, когда подрастающее поколение видит, что участие в такой акции принимает Герой России, то они понимают, что обязаны сберечь аллею, сделать ее красивее.

"Это праздник должен быть незабываемым. Сегодня мы создаем "Аллею памяти и славы". Сажать деревья – хорошая и своевременная традиция", – заключил он.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин