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Тюменский спортсмен Иван Золотов посвятил забег Дню Победы

Общество, 16:53 09 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Забег в честь Дня Победы устроил тюменский спортсмен Иван Золотов 9 мая. За спиной он закрепил красный флаг.

Мужчина тренируется каждый день для здоровья и удовольствия. В этот раз он решил посвятить забег празднику. Тюменец стартовал с Воронинских горок и завершил маршрут на территории базы "моржей" – "Озеро чемпионов".

"Многие мне сегодня сигналили. Один автомобилист в возрасте 60 лет увидев меня, остановился в районе Плеханово, подошел и поздравил с праздником", – сказал он.

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Для Ивана Золотова День Победы – великий праздник. Самое яркое воспоминание о нем у мужчины связано с парадом в бывшей Чечено-Ингушской АССР, куда его повела бабушка. Тогда ему было шесть лет. На событие приехали военнослужащие, на которых была морская форма.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# День Победы , забег , праздники

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