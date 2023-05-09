В Тюмени парад парусных катамаранов проследовал от района ДОК до Мыса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Парад парусных катамаранов "Под парусами Победы" впервые прошел в Тюмени 9 мая. 60 спортсменов, в том числе 40 человек с инвалидностью, из Тюмени, Упорово, Ярково, Тобольска, Заводоуковска, Кургана и Москвы стали его участниками.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко.

"Участие в параде приняли 15 катамаранов и четыре лодки. Точкой старта был район ДОК, финишем — озеро Круглое на Мысу. Общая протяженность маршрута составила почти 12 километров", — сообщил он.

Судна были украшены флагами городов воинской славы, в том числе флагом Тюмени.

Мероприятие приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вера Коршунова