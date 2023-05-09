  • 9 мая 20239.05.2023вторник
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени парад парусных катамаранов проследовал от района ДОК до Мыса

Общество, 18:17 09 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюмень в День Победы поддержала всероссийскую акцию «Минута молчания»

Парад парусных катамаранов "Под парусами Победы" впервые прошел в Тюмени 9 мая. 60 спортсменов, в том числе 40 человек с инвалидностью, из Тюмени, Упорово, Ярково, Тобольска, Заводоуковска, Кургана и Москвы стали его участниками.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко.

"Участие в параде приняли 15 катамаранов и четыре лодки. Точкой старта был район ДОК, финишем — озеро Круглое на Мысу. Общая протяженность маршрута составила почти 12 километров", — сообщил он.

Судна были украшены флагами городов воинской славы, в том числе флагом Тюмени.

Мероприятие приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

﻿

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 09.05.2023Тюмень в День Победы поддержала всероссийскую акцию "Минута молчания"
18:41 09.05.2023Аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России прибыла в Ишим
18:17 09.05.2023В Тюмени парад парусных катамаранов проследовал от района ДОК до Мыса
18:04 09.05.202314 ветеранов и тружеников тыла поздравила фронтовая бригада в Тюмени