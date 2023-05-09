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Тюмень в День Победы поддержала всероссийскую акцию "Минута молчания"

Общество, 19:07 09 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память павших на фронтах Великой Отечественной войны почтили тюменцы минутой молчания в День Победы 9 мая. Всероссийская акция традиционно состоялась на пересечении улиц Республики и Мельникайте.

В 18 часов 55 минут движение транспорта на перекрестке было приостановлено на минуту под звуки метронома. Организатором памятного мероприятия выступило тюменское областное отделение "Молодой гвардии".

Акция "Минута молчания" — часть патриотической кампании "Мы помним", которая реализуется в Тюменской области более десяти лет.

Как рассказал представитель тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев, место выбрано для проведения минуты молчания не случайно. Это один из самых оживленных перекрестков города, поэтому к акции могли присоединиться как можно больше людей.

"Ежегодно на минуту перекресток, как и весь город, замирает на минуту в тишине и под стук метронома люди вспоминают бойцов, отдавших жизни за Победу. Каждый год минута молчания приходит в десятках городов нашей страны, во всех областных центрах", - добавил он.

Отметим, что в продолжение минуты тишины на рекламных экранах у перекрестка демонстрировался видеоролик с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и изображением Вечного огня.

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Николай Ступников

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