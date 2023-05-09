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Фотогалерея: День Победы в Тюмени

Общество, 20:03 09 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Тюмени 9 мая.

В течение дня в областном центре состоялись плац-парад курсантов ТВВИКУ, праздничный концерт на площади 400-летия Тюмени, выставка военой техники, мастер-классы и концерты фронтовых бригад во дворах ветеранов, парад парусных катамаранов "Под парусами Победы" и дргие мероприятия.

О том, как это было - в фоторепортаже информационного агентства "Тюменская линия".

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