Фотогалерея: День Победы в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Тюмени 9 мая.

В течение дня в областном центре состоялись плац-парад курсантов ТВВИКУ, праздничный концерт на площади 400-летия Тюмени, выставка военой техники, мастер-классы и концерты фронтовых бригад во дворах ветеранов, парад парусных катамаранов "Под парусами Победы" и дргие мероприятия.

О том, как это было - в фоторепортаже информационного агентства "Тюменская линия".