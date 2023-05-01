На федеральных трассах Тюменской области из-за смога ухудшена видимость

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Из-за смога ухудшена видимость на федеральных трассах Тюменской области, а также на дорогах в Тюмени.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, наряды полка дорожно-патрульной службы несут службу на дорогах Тюменского района на пожароопасных участках. Они оказывают содействие водителям, обеспечивая проезд для специального транспорта.

Водителям рекомендуют при движении выбирать скорость с учетом видимости, особенно за городом.