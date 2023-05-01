Тюменским погорельцам помогут восстановить утраченные документы на машины
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области помогут людям, пострадавшим в результате природных пожаров, восстановить утерянные документы на машины.
При восстановлении государственная пошлина взиматься не будет, сообщает информационный центр правительства региона.
Для оперативного информирования граждан по оказанию госуслуг и оказанию содействия работает горячая линия: 8 (3452) 794-637.
Отметим, сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области продолжают дежурство на федеральных и региональных трассах для обеспечения безопасности движения и оперативному продвижению спецтехники.