Тюменским погорельцам помогут восстановить утраченные документы на машины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области помогут людям, пострадавшим в результате природных пожаров, восстановить утерянные документы на машины.

При восстановлении государственная пошлина взиматься не будет, сообщает информационный центр правительства региона.

Для оперативного информирования граждан по оказанию госуслуг и оказанию содействия работает горячая линия: 8 (3452) 794-637.

Отметим, сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области продолжают дежурство на федеральных и региональных трассах для обеспечения безопасности движения и оперативному продвижению спецтехники.