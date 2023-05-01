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Тюменским погорельцам помогут восстановить утраченные документы на машины

Общество, 17:58 10 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области помогут людям, пострадавшим в результате природных пожаров, восстановить утерянные документы на машины.

При восстановлении государственная пошлина взиматься не будет, сообщает информационный центр правительства региона.

Для оперативного информирования граждан по оказанию госуслуг и оказанию содействия работает горячая линия: 8 (3452) 794-637.

Отметим, сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области продолжают дежурство на федеральных и региональных трассах для обеспечения безопасности движения и оперативному продвижению спецтехники.

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# ГИБДД Тюменской области , пожары

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